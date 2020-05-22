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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 27 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:08:48 -
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 27 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı binin altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor” dedi.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 276 oldu. Bugün toplam 37 bin 507 test yapılırken, 952 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 154 bin 500 oldu. Bugünkü bin 121 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 116 bin 111’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 401, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 800 olduğu açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı binin altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerine yer verdi.

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