  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 351 test yapılırken, bin 704 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 109 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 20:01:34 -
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 351 test yapılırken, bin 704 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 109 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 351 test yapılırken, bin 704 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 109 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı