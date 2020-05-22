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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı. Bugün 37 bin 507 test yapılırken, 952 yeni vaka tanısı konuldu, bin 121 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:00:33 -
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı. Bugün 37 bin 507 test yapılırken, 952 yeni vaka tanısı konuldu, bin 121 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı. Bugün 37 bin 507 test yapılırken, 952 yeni vaka tanısı konuldu, bin 121 kişi ise iyileşti.

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