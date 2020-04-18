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Aktüel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 520 test yapılırken, 3 bin 783 yeni vaka tanısı konuldu, bin 822 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı.

2020-04-18 20:00:43 -
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 520 test yapılırken, 3 bin 783 yeni vaka tanısı konuldu, bin 822 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 520 test yapılırken, 3 bin 783 yeni vaka tanısı konuldu, bin 822 kişi iyileşti.

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