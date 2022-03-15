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Ekonomi Sağlık Bakanlığı, sağlık personeli alımına başladı
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı, sağlık personeli alımına başladı

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 10.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 14:45:00 -
Sağlık Bakanlığı, sağlık personeli alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar tercihlerini, 15 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

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