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Ekonomi Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı hangi branşlarda | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı için 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından başvuruların ne zaman alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvuru şartları:

Yeniakit Publisher
2022-08-23 00:05:00 -
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, detaylar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın"

Başvuru şartları ve tarihlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022

Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022

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