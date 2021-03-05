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Ekonomi Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı ne zaman olacak?
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı ne zaman olacak?

KPSS sınavından az puan alan veya sınava girmeyen adayların yakından takip ettiği Sağlık Bakanlığı KPSS ‘siz personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:16:00 -
Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı ne zaman olacak?

Sağlık Bakanlığının, resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına KPSS şartı olmadan Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi için personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Sağlık Bakanlığı KPSS şartı olmadan personel alımı ne zaman olacak?

Sağlık Bakanlığı “Bakanlığımız ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan “Doğrudan Hibe Sözleşmesi” kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2020/417-911sayılı “Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (SIHHAT-2) Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 15 Aralık 2023’tür” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanına başvuru yapmak için son tarih 15 Mart 2021 yerel saatle 17.00 olarak belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

   Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki psikoloji bölümünden mezun olmak ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki psikoloji bölümünden mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak,

   İletişim yönü güçlü, pozitif olmak.

   Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak.

   Alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak (danışmanlık yaklaşımlarına hâkim ve grup çalışmaları dâhil uygulama tecrübesine sahip).

   Yabancılara sağlık hizmeti veren projelerde en az 1 yıl görev almış olmak.

   Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

   İyi derecede Türkçe bilmek.

   MS Office programları kullanabilmek.

   Alanında yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir.

   İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

   Alanıyla ilgili sertifika programlarına (evlilik/aile danışmanlığı, travma ve travma terapisi teknikleri eğitimi, evlilik ve çift danışmanlığı vb.) katılmış olmak tercih sebebidir.

Sağlık Bakanlığı personel alımında istenilen belgeler nelerdir?

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan ise aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi varsa eğitim sertifikaları,

Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini      gösteren çalışma belgeleri,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

Adli sicil kaydı,

Kimlik belgesinin fotokopisi,

Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi.

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı detayları için https://www.saglik.gov.tr/TR,79078/sihhat-2-projesi-kapsaminda-psikolog-ve-sosyal-calismaci-istihdam-edilecektir.html sitesine bakabilirsiniz.

 

 

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