Sağlık Bakanlığı KPSS şartı olmadan personel alımı ne zaman olacak?

Resmi internet sayfasında Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan sözleşme kapsamında KPSS şartı olmadan Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi için 22 personel alımı yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre 22 personel alınacak…

Açıklamada hangi birimler ile ilgili alım yapılacağının detayları şu şekilde açıklandı:

AB Saha Gözlemcisi: 4

AB İhale/Satın Alma Uzmanı: 1

AB İhale/Satın Alma Asistanı:

AB Finans Uzmanı: 1

AB Finans Asistanı: 1

AB İzleme ve Raporlama Uzmanı: 2

AB İnsan Kaynakları Uzmanı: 2

AB İnsan Kaynakları Asistanı: 2

AB Hukuk ve Mevzuat Uzmanı: 1

AB İletişim ve Görünürlük Uzmanı: 1

AB Tahakkuk ve Bordro Uzmanı: 1

AB Tahakkuk ve Bordro Asistanı: 1

AB Dil Asistanı: 1

AB Proje Asistanı: 2

AB SAHA GÖZLEMCİSİ

KPSS şartı olmadan personel alımı olan başvuru şartları da şöyle:

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten terhis belgesi veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

İstihdam edilecek personelin, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

KPSS şartı olmadan personel alımı olan başvuru süresi

Başvurular için son tarih 21.01.2021 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.