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Sağlık Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ilâçları konusunda uyardı! Zamanı ve dozu hayatî önemde
Sağlık

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ilâçları konusunda uyardı! Zamanı ve dozu hayatî önemde

Kovid-19 hastalarına verilen ilâçların yanlış kullanılması üzerine doğru ilâç kullanımı broşürleri hazırlayan Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği broşürlerde ilâçların kullanım zamanı ve dozuna açıklık getirdi. Broşürlerde doğru zaman ve doğru dozda alınan ilâçların hastalığı durdurduğu ve yoğun bakıma düşme oranlarını azalttığına dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:54:00 -
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ilâçları konusunda uyardı! Zamanı ve dozu hayatî önemde

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla 81 ile ilâç kullanım broşürleri gönderdi.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilâçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan “ilâç dozunun karıştırılması” konusuna broşürlerde açıklık getirildi. Rehbere göre hem “Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Covid-19 olgularında” hem de “Yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında” Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı önerildi. İki ilâcın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerektiğine dikkat çekilirken, erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilâç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü ifade edildi.

Kalp hastalığı olanlar dikkat!

Broşürlerde ilâçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getirilirken, kullanımın uygun olmadığı hallere de dikkat çekildi. Buna göre Favipiravir’in ilk gün sabah ve akşam 8’er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3’er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor. Hidroksiklorokin’in ise sabah ve akşam 1’er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması öneriliyor. Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor. Vatandaşlar aldıkları dozu, bu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebiliyor. Broşürde herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa kişinin hekime başvurması gerektiği de vurgulandı.


Yeni Akit Gazetesi
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