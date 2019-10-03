Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası atama için başvuran adaylar atama sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adaylar tarafından araştırılıyor.Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapıldı. Şimdi gözler atama sonuçlarında. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı iller arası atama için başvuran adaylar atama sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapıldı. Şimdi gözler atama sonuçlarında. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar... Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası kura çekimi 4 Ekim’de saat 10:00’da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda noter huzurunda yapılacak. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir. Başvurular; belirtilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapıldı. En fazla on (10) tercih gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları nasıl öğrenilir? Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden duyurulacak.

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