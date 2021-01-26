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Ekonomi Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2021 sonuçları sorgulama
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2021 sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları belli oldu! 2021 iller arası kura sonuçları sorgulama başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2021 sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 ocak dönemi isteğe bağlı iller arası tayin kura sonuçları isim listesi…

Yeniakit Publisher
2021-01-26 22:43:00 -
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2021 sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Başvuruları 25 Aralık 2020 ve 30 Aralık 2020 tarihleri aralığında alınan 2021 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası bugün gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2021 sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı iller arası kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı. Kura çekilişi YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Kura çekilişinin ardından yapılan açıklamada sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayınlanacağı duyuruldu ve yerleşenlerin listesi yayımlandı.

TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen sağlık çalışanlarının iller arası tayinleri için başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Bugün noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde adayların elde ettikleri sonuçlar belli oldu. Kesinleşen liste yine Bakanlık tarafından paylaşıldı.

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