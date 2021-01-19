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Sağlık Sağlık Bakanlığı geliştirdi! Aşı kayıtları, ‘aşıla’ üzerinden yapılacak
Sağlık

Sağlık Bakanlığı geliştirdi! Aşı kayıtları, ‘aşıla’ üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığı, hekimlerin ve sağlık personelinin kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların Kovid-19 aşılanma sürecini takip edebilmesi için ‘aşıla’ uygulamasını geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 22:38:00 -
Sağlık Bakanlığı geliştirdi! Aşı kayıtları, ‘aşıla’ üzerinden yapılacak

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek ‘aşıla’ uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka ‘aşıla’ üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak. Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

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