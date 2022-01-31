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Aktüel Sağlık Bakanlığı Diyarbakır'a gönderdi! Hizmete alındı
Aktüel

Sağlık Bakanlığı Diyarbakır'a gönderdi! Hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne 2 ambulans ve 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı tahsis edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 21:43:00 -
Sağlık Bakanlığı Diyarbakır'a gönderdi! Hizmete alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne 2 ambulans ve 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından kente gönderilen ambulans ve UMKE araçları hizmete girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları tarafından 2021 yılında aylık ortalama 14 bin 224 olmak üzere 170 bin 689 vakaya müdahale edildiğini söyledi.

Bakanlık tarafından gönderilen 2 acil yardım ambulansı, UMKE medikal kurtarma aracı, UMKE acil müdahale aracı ile acil müdahale çadır setinin kente tahsis edildiğini belirten Tekin, bu araçların ağır kış koşulları ve Kovid-19 salgını nedeniyle hızla hizmete alındığını bildirdi.

Tekin, ambulanslardan birinin Lice, diğerinin ise Kulp ilçesinde bulunan istasyonlarda görev yapacağını aktardı.

Bu araçlarla 9'u özel donanımlı, 5'i hasta nakil ambulansı olmak üzere kentteki kara ambulansı sayısının 111'e yükseldiğini ifade eden Tekin, bunların yanı sıra ambulans helikopter ve UMKE araçlarıyla acil sağlık hizmetlerini karşılamayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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