  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Barış Boyun suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! 40 çocuk şüpheliye dava

Salonda çıt çıkmadı! Böyle olur Tanju Özcan’ın helallik istemesi

PKK sözcüsü baklayı çıkardı! Öcalan şartı ve Bahçeli yorumu ortalığı karıştırdı!

Genç ailelere yeni barınma modeli: KYK’dan evli öğrencilere ‘Apart yurt’ dönemi

CHP parti programına alırken dünya silip atıyor! Bir ülkede daha LGBT sapkınlığına fren

Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

Daha iktidara gelemeden ayrıştılar! Davutoğlu ve Babacan ittifakında asgari ücret çatlağı

Bakan Bayraktar’dan Avrupa’ya LNG çağrısı! Depolarımızda saklayalım
Sağlık Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalı: Doğru değil adeta zehir! 'Sakın içmeyin' uyarısı
Sağlık

Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalı: Doğru değil adeta zehir! 'Sakın içmeyin' uyarısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalı: Doğru değil adeta zehir! 'Sakın içmeyin' uyarısı

Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalı! Türk Eczacıları Birliği sıkça içilen bitkisel kahvelerİ sakın içmeyin diyerek uyardı.

Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından, "doğal ve bitkisel" adı altında satılan kahvelere ilişkin uyarıda bulundu.

"SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

'Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.

AMAN DİKKAT DOĞRU DEĞİL!

Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, ‘zayıflama kahvesi’ kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi. Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki ‘kolay çözüm’, ‘sihirli formül’ ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın. '

Bakanlık ifşa etti: Sahte bal nasıl anlaşılır merak uyandırdı
Bakanlık ifşa etti: Sahte bal nasıl anlaşılır merak uyandırdı

Sağlık

Bakanlık ifşa etti: Sahte bal nasıl anlaşılır merak uyandırdı

Karayollarından uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Karayollarından uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Yerel

Karayollarından uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Uzmandan 50 yaş üstüne kritik uyarı! Murat Cemcir neden yoğun bakıma alındı?
Uzmandan 50 yaş üstüne kritik uyarı! Murat Cemcir neden yoğun bakıma alındı?

Sağlık

Uzmandan 50 yaş üstüne kritik uyarı! Murat Cemcir neden yoğun bakıma alındı?

Barzani'nin korunması rezalet diyen MHP lideri Bahçeli'nin sözleri: Terörsüz Türkiye açıklaması
Barzani'nin korunması rezalet diyen MHP lideri Bahçeli'nin sözleri: Terörsüz Türkiye açıklaması

Gündem

Barzani'nin korunması rezalet diyen MHP lideri Bahçeli'nin sözleri: Terörsüz Türkiye açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23