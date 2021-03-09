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Sağlık Sağlık Bakanlığı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! Koronavirüs tablosu endişe verici
Sağlık

Sağlık Bakanlığı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! Koronavirüs tablosu endişe verici

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıkarken, 66 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 21:06:00 - 2021-03-09 21:17:44
Sağlık Bakanlığı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! Koronavirüs tablosu endişe verici

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 801 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, vefat sayısı 29 bin 160, ağır hasta sayısı 1289 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Yorumlar

Ali Veli

Serbestiye ragmen, durum ayni. Yorum: - bilim adami adi verilen virolog olmayan YOK parafesorleri demec vermesin - virus yok - millet asilandi - dunyanin aksine virus patojenitesini kaybetti
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