Sağlık Bakanlığı, 'Beş dakikada muayene' iddialarına karşı hastanelerden hassasiyet istedi!

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüklerine MHRS genelgesi gönderildi.

Sorumluluk başhekimlerde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı genelgede, sağlık tesislerinde MHRS uygulamalarının planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesi, hekim çalışma cetvellerinin sisteme girilmesinin sağlanması, takip edilmesi, çalışma cetvellerinin düzenlenmesi, randevulu hastaların randevu saatinde muayene olabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması, hastaların sağlık tesisinden ayrılmadan önce uygun görülen ilk muayene ve kontrol randevularının verilmesine ilişkin süreçlerin planlanmasından başhekimlerin sorumlu olduğu ifade edildi.

Az zamanda çok hasta bakılarak değil, yaygın poliklinik hizmeti planlaması!

Sağlık tesislerinde aktif görev yapan hekimlerin, aylık çalışma programlarının nitelikli şekilde planlanmasının önemine dikkat çekilen genelgede, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde, az zamanda çok hasta bakılarak değil, yaygın poliklinik hizmeti planlanarak, randevulu muayene kapasitesinin artırılması istendi.

"Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır." denilen genelgede, "Kamuoyunda gündem olduğu gibi, '5 dakikada bir muayene yapıldığı' şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır." ifadeleri yer aldı.

İhtiyaç olması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti

Genelgede şu düzenlemelerin yapılması da istendi:

"MHRS'ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmalıdır. MHRS verileri, İl Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimliklerce takip edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır."