Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım’da gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Geride kalan iki haftalık süreçte başvuru yapmak isteyenler şartların belli olup olmadığını, başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kontenjanları | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, bundan sonraki süreçte kısıtlama kararı almadıklarını belirtti ve herkesi aşı olmaya davet etti.

Bakan Koca’ya 40 bin sağlık personeli alımı konusunda da soru yöneltildi. "Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Koca, sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılacaktır.