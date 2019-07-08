Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı bir televizyon programında, 2019’da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, “12 bin sağlık personelinin alımı, bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise yani 29 bin 689 sağlık personelin alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim’de ÖSYM’nin takvimine göre planlamış olacağız” dedi. Konuyla ilgili bütün çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, 12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim’de ÖSYM’nin takvimine göre planlamış olacağız. Personelin KPSS ile alımı konusundaki yöntem daha bir hakkaniyetli ve bu anlamda başarıyı endeksleyen bir yaklaşım tarzı olduğu için bunu devam ettirmek, en azından hakkaniyetli olma noktasında bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.”

Koca, yardımcı sağlık personeliyle ilgili son dönem sayıca giderek artan ama nerede kimlerin çalışabilirliliğinin net olmadığını bildiklerini söyleyerek, “Bununla ilgili de diyaliz teknikerlerinin nerede-nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili bir yönetmelik düzenlememiz oldu. Benzer şekilde diğer yardımcı sağlık personeli için de bu yönetmelik hazırlıkları yapılıyor. Ağırlıklı çalışanlarımızın özellikle mesleki olarak eğitim aldıkları alanla ilgili yerlerde çalışmasıyla ilgili yönetmelik çalışmalarımız da devam ediyor.” dedi.

Obezite sorunu da bakanlığın gündeminde

Obezitenin de Sağlık Bakanlığı gündeminde önemli bir alana dahil olduğunu ayrıca obezitenin dünyanın en büyük ve tehlikeli bir sorunu olduğuna dikkati çeken Koca, “Çocukluk çağı döneminde 3’te 1’i obez veya fazla kilolu olduğunu biliyoruz ve birçok hastalığı tetikleyen unsur olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu anlamda obezite ile mücadeleyi çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Koca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinatörlüğünde devam eden “Bağımlılıkla Mücadele Kurulu”nun, geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantısında önemli kararların alındığını söyleyerek, şunları kaydetti: “Bağımlılıkla mücadelede, arındırma ve tedavi boyutuyla ortalama 30 gün hastalarımızı tedavi ediyoruz. Önümüzdeki yıl, Bahar Projesi 4 ilde devreye girecek ve 2023’e kadar bu merkezlerimizin sayısını 40 merkeze kadar ulaştırmak istiyoruz.”

Bebeğin kimliği eve teslim edilecek

Sağlığın dijitalleşmesini önemsediklerini dile getiren Koca, e-nabız sistemini 11 milyon kişinin aktif olarak kullandığını ve sisteminin dijitalleşmeye verilen örnek anlamında İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında “doğum bildirim sistemi” ile kimlik belgesinin ulaştırıldığı takdirde, devam eden çalışmaların yıl sonunda bütün Türkiye’de yürürlüğe gireceğini, bebeklerin kimliğinin evlerine teslim edileceğini belirtti.