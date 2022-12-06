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Ekonomi Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman? 27 bin personel alımı başvruları şartları
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman? 27 bin personel alımı başvruları şartları

Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi başvuru tarihini, kontenjanları ve alımların ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 08:05:00 -
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman? 27 bin personel alımı başvruları şartları

2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman? 27 bin personel alımı başvruları şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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