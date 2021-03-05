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Ekonomi Sağlık Bakanlığı, 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanını yayınladı
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanını yayınladı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama-yerleştirme yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:25:00 - 2021-03-05 15:28:59
Sağlık Bakanlığı, 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanını yayınladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda konuyla ilgili olarak “ Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır” denildi.

Başvurular, PBS üzerinden: 08 Mart 2021 Pazartesi– 15 Mart 2021 Pazartesi Saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

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