Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımları başvurular nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı başta hemşire olmak üzere Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ve sağlık fizikçisi personel alımının yapılacağını ilanla duyurmuştu. 5 bin hemşire alımı için adayların lisans mezunu olması gerekirken bin 835 hemşire alımı için adayların lise mezunu olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım başvuruları 7 Ağustos itibariyle başladı. Sağlık Bakanlığı alımlarına başvuracaklar Sağlık Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımları nerelere yapılıyor? Sorusunu sormaya başladı.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için başvurular 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihi olan 21 Ağustos 2019 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı, yayınladığı personel alımı ilanında; biyolog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, ergoterapist, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrolarında görevlendirmek üzere toplamda 12 bin personel alımı yapacağını açıklamıştı.

Hangi hastanelere sağlık personeli alımı yapılacak? ÖSYM Sağlık Bakanlığı alım tercih kılavuzu 2019

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımları için ÖSYM tercih kılavuzu yayınladı