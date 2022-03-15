Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 - 21/03/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

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