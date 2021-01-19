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Sağlık Sağlık Bakanlığı 10 kuralı açıkladı! İşte aşı yapılmayacak 4 grup
Sağlık

Sağlık Bakanlığı 10 kuralı açıkladı! İşte aşı yapılmayacak 4 grup

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının uygulanması ve sonrasında oluşabilecek istenmeyen etkilerin takibine ilişkin kuralları açıkladı. Buna göre, yüksek alerjik reaksiyon olması durumunda ikinci doz uygulanmayacak. Hamilelere, korona geçirenlere ve aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere herhangi bir aşı yapılmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 22:37:00 - 2021-01-19 22:53:13
Sağlık Bakanlığı 10 kuralı açıkladı! İşte aşı yapılmayacak 4 grup

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı. Halen birinci aşamanın ikinci adımına geçilmiş durumda. Huzurevleri ve bakımevlerindeki kişilere Kovid-19 aşısı uygulaması başladı.

İşte aşıda uygulanacak 10 kural

Uygulamada ikinci adıma geçmemizin ardından Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının uygulama kurallarını açıkladı. Aşının kimlere nasıl yapılacağı, hangi şartlarda ikinci dozun yapılmayacağı, aşı olan kişilerin nasıl takip edileceği netleşti.

Rehberde yer alan bilgiler şöyle:

Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.

İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.

38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.

İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.

Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.

Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.

Kovid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.

Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.

Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.

6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.

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