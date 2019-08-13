Sağlık Bakanı Koca'ya bir haksızlık daha!

Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde başarılı işlere imza atan Dr. Fahrettin Koca, kurucusu olduğu Medipol Hastaneleri ve eğitim kurumları üzerinden hedef tahtasına oturtuluyor.

TCDD Ankara Tren garı binasının Medipol Ankara Üniversitesi’ne verildiği iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıkmasının ardından, şimdi de parasız hava sağlık ambulansı" üzerinden eleştiri konusu yapıldı.



ERTUĞRUL ÖZKÖK KÖŞESİNE TAŞIDI

Koca’nın “Türkiye parasız hava sağlık ambulansı veren tek ülke” açıklaması sonrası yaşanan tartışmaları Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

"Hadi Amerika’da bir pazar günü dişiniz ağrısın da çare bulun"

"(...)Meğer İskoçya ve Polonya’da da varmış. Biri bir vakıf fonlamasıyla, öteki de AB fonlarıyla yapılıyormuş. Yahu arkadaşlar, dünyanın en zengin ülkeleri İsviçre’de, İsveç’te, Almanya’da, Fransa’da yok Türkiye’de var...

Evet var... Devlet parasız hava ambulansı hizmeti veriyor... Biliyorum şimdi diyecekler ki...

İyi ama o ülkelerde öyle kuvvetli sağlık sigorta sistemleri var ki devletin bu hizmeti vermesine gerek yok...

Hadi Amerika’da bir pazar günü dişiniz ağrısın da çare bulun... Londra’da acil servislik bir işiniz olsun da gidip bir acil servis bulun bakalım...

Bundan emin olun ki Türkiye’nin en iyi işleyen sistemlerden biri sağlık... Ve emin olun dışarıdan atanan bakan da bu işi gayet iyi yapıyor."



BAKAN KOCA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı internet sitelerinde yer alan "Bakan'ın 'Tek Ülke Türkiye' sözü doğru çıkmadı" başlıklı haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberlerle daha önce yaptığı açıklamalar hakkında şüphe uyandırılmak istendiğini, bu tutumu üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Bu haberlerde, "Türkiye, kendi vatandaşlarına hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti sunan tek ülkedir." ifadesinin doğru olmadığının öne sürüldüğünü ve bu iddiaya kanıt olarak da Polonya ve İskoçya örneklerinin verildiğini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Türkiye, hava ambulans sisteminde son derece ileri noktadadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, sigortalı olup olmadığına bakmaksızın tüm vatandaşlarına en geniş kapsamda ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır. Hava ambulans sistemi de buna dahildir. Acil kurtarma, hasta transferi, organ nakli dahil tüm süreçler devlet tarafından karşılanmaktadır ve vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Üstelik Türkiye bu hizmeti vatandaşlarına yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da ücretsiz şekilde vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu hizmetini göz ardı etme gayreti üzücüdür."

Yazıda bahsi geçen ülkelerden İskoçya'ya ait hava ambulans sisteminin kısmen İskoç Sağlık Bakanlığı tarafından desteklendiğini, İskoçya Hava Ambulans Yardım Derneği (Scotland’s Charity Air Ambulance SCAA) desteğiyle ve gönüllü bağışlarıyla yürütüldüğünü anlatan Koca, Polonya Hava Ambulans Servisinin ise büyük oranda Avrupa Birliği fonları ile desteklendiğini, bunun ülkenin kendi öz kaynakları ile sunduğu bir hizmet olmadığını belirtti.

Ayrıca Polonya Hava Ambulans Servisinin ücretsiz sunduğu hizmetlere sadece acil sağlık hizmetinin dahil olduğuna ve bu durumlarda bile bazı masrafların vatandaşlar tarafından karşılanmasının talep edildiğine işaret eden Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle tekraren ifade etmek istiyorum. Yurt içinde ve sınır ötesinde hem vatandaşlarına hem de Türkiye sınırları içindeki yabancı uyruklulara acil sağlık hizmeti, hasta nakli ve organ nakil ayırımı yapmaksızın hizmet verebilen ve bu hizmeti ücret almaksızın kendi kaynaklarıyla karşılayan tek devletin Türkiye Cumhuriyeti devleti olması gurur kaynağımızdır."