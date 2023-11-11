Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı para sayma işareti komisyona damga vurdu

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde hekim göçüyle ilgili rakamları veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2002'de bizden iyi hâl belgesi isteyen 1359 ama yurt dışında çalışan sadece 450 kişi, gerisi ülkede. Emniyet bilgisiyle söylüyorum.

EN ÇOK GÖÇ KATAR, KUVEYT VE DUBAİ'YE

2023'te 1321... 401 kişi yurt dışına çıkmış görünüyor. 401'in de 250'si pratisyen. Dolayısıyla yurt dışına giden 3'te 1'i uzman, 3'te 2'si pratisyen; ağırlıklı pratisyen olduğunu görüyoruz. Peki, daha çok nereye gidiyorlar? Almanya'ya mı gidiyorlar? Hayır. Katar, Kuveyt, Dubai, sonra Almanya" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN DOLAYI GİTMİYORLAR"

Bakan Koca'nın bu sözlerine "Sizden dolayı" karşılığı verildi. Bunun üzerine Koca para sayma işareti yaparak, "Bizden dolayı değil. Biz 30-40-50 bin dolarlar veremiyoruz. Bizden dolayı değil yani... Artı eğitim amaçlı, pratisyen ağırlıklı olduğu için söylüyorum, bir de eğitim amaçlı. Kaç hekimimiz var? 205 bin. Kaçı gidiyor? 401, 450, 500 olsun, 600 olsun. Binde kaç? 1.9, 2 olsun, 2.5 olsun, 3 olsun, 4 olsun yani 1000 kişiden 2 hadi sizin hesabınızla 2 kat yapalım, 4 kişi gitmiş oluyor. Sorun mu?" diye konuştu.