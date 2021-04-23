Sağlık Bakanı Koca'nın bir günlüğüne koltuğunu devrettiği çocuktan flaş çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir günlüğüne koltuğunu devrettiği çocuk, "Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir çocuğa devretti. Koca, çocuğun açıklamasını kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı mücadele çağrısında bulunan çocuk, sözlerinin başında "Kıymetli vatandaşlarım. Öncelikle hepinizin ellerinden öpüyorum. Umarım herkes ellerini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz, farkındayım. inanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor" ifadesini kullandı. Çocuk, şöyle konuştu:

'Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur'

"Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Canım dedem. Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak. Ben de arkadaşlarıma kavuşacağım.

'Arkadaşım Yasin'i çok özledim'

Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu gördükçe mutlu oluyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum."