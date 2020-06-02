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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:53:44 -
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz."

Bakan Koca, paylaşımında, Çince ve Türkçe olarak, "Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadesini kullandı.

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