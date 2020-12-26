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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs mutasyonu" açıklaması:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs mutasyonu" açıklaması:

"Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır" - "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 20:41:39 -
Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs mutasyonu" açıklaması:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "virüs mutasyonu" ile ilgili, "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Koca, şunları kaydetti:

"Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır."

Bakan Koca, ayrıca düzenli incelemelerin devam edeceğini bildirdi.

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