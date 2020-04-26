Sağlık Bakanı Koca'dan 'İsveç'e geliyoruz' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya seslenerek, "Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan babası için yardım çağrısında bulunan Leyla Gülüşken'e müjdeli haberi verdi.

Söz konusu paylaşımında, İsveç'e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler."