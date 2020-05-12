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Gündem

Sağlık Bakanı Koca'dan Hemşireler Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:08:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan Hemşireler Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."

Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan görselde de "Bir kahraman. Ve bugün onun günü." ifadesi yer aldı.

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