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Sağlık Bakanı Koca'dan "hava ambulansı" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Türkiye Cumhuriyeti devleti, sigortalı olup olmadığına bakmaksızın tüm vatandaşlarına en geniş kapsamda ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır. Hava ambulans sistemi de buna dahildir"- "Yurt içinde ve sınır ötesinde hem vatandaşlarına hem de Türkiye sınırları içindeki yabancı uyruklulara acil sağlık hizmeti hasta nakli ve organ nakil ayırımı yapmaksızın hizmet verebilen ve bu hizmeti ücret almaksızın kendi kaynaklarıyla karşılayan tek devletin Türkiye Cumhuriyeti devleti olması gurur kaynağımızdır"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:50
Sağlık Bakanı Koca'dan "hava ambulansı" açıklaması

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, sigortalı olup olmadığına bakmaksızın tüm vatandaşlarına en geniş kapsamda ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır. Hava ambulans sistemi de buna dahildir." değerlendirmesini yaptı.

Koca, bazı internet sitelerinde yer alan "Bakan'ın 'Tek Ülke Türkiye' sözü doğru çıkmadı" başlıklı haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberlerle daha önce yaptığı açıklamalar hakkında şüphe uyandırılmak istendiğini, bu tutumu üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Bu haberlerde, "Türkiye, kendi vatandaşlarına hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti sunan tek ülkedir." ifadesinin doğru olmadığının öne sürüldüğünü ve bu iddiaya kanıt olarak da Polonya ve İskoçya örneklerinin verildiğini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Türkiye, hava ambulans sisteminde son derece ileri noktadadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, sigortalı olup olmadığına bakmaksızın tüm vatandaşlarına en geniş kapsamda ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır. Hava ambulans sistemi de buna dahildir. Acil kurtarma, hasta transferi, organ nakli dahil tüm süreçler devlet tarafından karşılanmaktadır ve vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Üstelik Türkiye bu hizmeti vatandaşlarına yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da ücretsiz şekilde vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu hizmetini göz ardı etme gayreti üzücüdür."

Yazıda bahsi geçen ülkelerden İskoçya'ya ait hava ambulans sisteminin kısmen İskoç Sağlık Bakanlığı tarafından desteklendiğini, İskoçya Hava Ambulans Yardım Derneği (Scotland’s Charity Air Ambulance SCAA) desteğiyle ve gönüllü bağışlarıyla yürütüldüğünü anlatan Koca, Polonya Hava Ambulans Servisinin ise büyük oranda Avrupa Birliği fonları ile desteklendiğini, bunun ülkenin kendi öz kaynakları ile sunduğu bir hizmet olmadığını belirtti.

Ayrıca Polonya Hava Ambulans Servisinin ücretsiz sunduğu hizmetlere sadece acil sağlık hizmetinin dahil olduğuna ve bu durumlarda bile bazı masrafların vatandaşlar tarafından karşılanmasının talep edildiğine işaret eden Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle tekraren ifade etmek istiyorum. Yurt içinde ve sınır ötesinde hem vatandaşlarına hem de Türkiye sınırları içindeki yabancı uyruklulara acil sağlık hizmeti, hasta nakli ve organ nakil ayırımı yapmaksızın hizmet verebilen ve bu hizmeti ücret almaksızın kendi kaynaklarıyla karşılayan tek devletin Türkiye Cumhuriyeti devleti olması gurur kaynağımızdır."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:50
  1. Hava ambulans sistemi
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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