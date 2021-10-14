Sağlık Bakanı Koca’dan ‘Güneş’ tavsiyesi

YENİ AKİT ANKARA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile daha fazla güneş ışığının sağlığa iyi geleceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “D Vitamini ihtiyacımızı çok büyük oranda, güneş ışınlarıyla doğrudan temasımız sonucu sağlıyoruz. Kas ve kemik sağlığı için önemli olan D vitamini, bağışıklığı da güçlendiriyor. Uzun zaman kapalı bir hayat yaşadık. Daha fazla güneş ışığı sağlığımıza iyi gelir. BİRAZ DAHA GÜNEŞ?” ifadelerini kullandı.