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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan fotoğraflı uyarı! ‘Uzak duralım’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" sözleriyle uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:17:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan fotoğraflı uyarı! ‘Uzak duralım’

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre dün (12 Temmuz 2020'de) 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" uyarısında bulundu.

Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımda ise "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" dedi.

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