  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:04:04 -
Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-İş'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı bildiriyle sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini belirterek, "Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı