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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı:

"Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı"

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:13:35 -
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var. Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum, son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?"

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