Sağlık Bakanı Koca'dan 12 Kasım Dünya Zatürre Günü mesajı:
"Zatürre bulaşıcıdır, ölüme yol açabilir. Özgürce nefes almanın ve sağlıklı yaşamın değerini bilin"
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıya bir mesaj yayımladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı sıvıyla dolmasıdır. Koronavirüs dahil, virüs, bakteri, nadiren mantar kökenli enfeksiyonların akciğerlere ulaşması sonucu oluşur. Zatürre bulaşıcıdır, ölüme yol açabilir. Özgürce nefes almanın ve sağlıklı yaşamın değerini bilin."