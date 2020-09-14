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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım."

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:41:37 -
Sağlık Bakanı Koca: "Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım."
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