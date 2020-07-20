  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa."

Yeniakit Publisher
2020-07-20 20:28:30 -
Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı