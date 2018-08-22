Sağlık Bakanı Koca: Saldırıları fırsata çevirmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu durumu bir fırsata çevirerek, bu vesileyle israftan kaçınıp, kendi üretimimizi yapmak istiyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılmak üzere Van'a gelen Bakan Koca'yı, Ferit Melen Havalimanı'nda, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici karşıladı.

Bakan Koca, Devlet Tiyatrosu salonundaki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, bayram gününde Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İçinde bulunulan bayram günlerinin, Türkiye ve İslam alemi için mutluluk ve huzur kaynağı olması gerektiğini belirten Koca, Van'da AK Parti 6. Büyük Kongresi'ne giden kadın kolları üyelerini taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiye Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

'SALDIRILARI HEP BİRLİKTE MÜŞAHEDE EDİYORUZ'

Türkiye'ye karşı yapılan saldırıları hep birlikte görüp yaşadıklarını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Bu durumu hep birlikte kenetlenerek daha güçlü hale gelmemiz için fırsat olarak görüyorum. İdrak etmekte olduğumuz bu günlerde, daha çok ihtiyaç duyduğumuz milli birlik ruhunun gelişmesine, pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu coğrafya ömrünü İslam dünyasını birleştirmeye, imar etmeye, korumaya adamış olan Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yetiştirmiş bir iklime sahiptir. Bu bölgelerdeki medreselerde Ahmed-i Hani'yi, Molla Ahmed-i Ciziri'yi okuyup hazmeden herkes, insan ve vatan sevgisiyle yoğrulmuştur. Sevgiyi, aşkı, insanı ve insan ilişkilerini irfani bir bakış açısıyla ele alan, bu toprakları kaleminin mürekkebiyle sulayan Ahmed-i Hani, aynı coğrafyada, kültür dairesinde yaşayanların birliğini, ortaklığını savunan bir bakışı ortaya koymuştur."

Koca, son dönemde sudan bahanelerle ülkeye ve bölgeye yöneltilen saldırıları göğüsleyebilecek bir kültür ortamına sahip olduklarını vurgulayarak, ortak tarih, kültür ve inancın buna güç kattığının altını çizdi.

"Maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu durumu bir fırsata çevirerek, bu vesileyle israftan kaçınıp, kendi üretimimizi yapmak istiyoruz." diyen Koca, tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığı azaltacak projeleri hayata geçirmekte kararlı olduklarını aktardı.

'HEKİM VE HASTA GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ'

AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm reformunu, daha ileri noktalara taşımak istediklerini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Hekim ve hasta güvenliğini sağlamak, öncelikli hedefimiz olacaktır. Türkiye genelinde 7 bölgeye kurulacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastane komplekslerinden biri, 450 yatak kapasiteli olarak Van'da projelendirilmiştir. Bu erken dönemde hızla gerçekleştirilecek bir proje olacaktır. Üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastaneleri arasında önümüzdeki dönemde daha fazla işbirliği imkanları geliştirmek istiyoruz. Özellikli tıbbi hizmetler açısından, mükemmeliyet merkezleri oluşturarak Van ilimizi, kaliteli hizmetin sunulduğu, bölgenin bir sağlık üssü yapmak istiyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz bu günlerin, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da bayramlaşma programında konuşma yaptı.

Bakan Koca, partililerle bayramlaştıktan sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.