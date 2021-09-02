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Gündem Sağlık Bakanı Koca 'PCR testi'nde 6 Eylül'e işaret etti
Gündem

Sağlık Bakanı Koca 'PCR testi'nde 6 Eylül'e işaret etti

Sağlık Bakanı Koca, "PCR testi" paylaşımında, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıylı PCR testi gerekli" ifadelerini kullandı

Yeniakit Publisher
2021-09-02 08:30:00 -
Sağlık Bakanı Koca 'PCR testi'nde 6 Eylül'e işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."

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