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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşısı) Zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşısı) Zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum."

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:14:10 -
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşısı) Zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum."
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