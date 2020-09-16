Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salgında 6 ayın geride bırakıldığını ifade eden Koca, Türkiye'de virüse 10 Mart'ta rastlanıldığını, 17 Mart'ta koronavirüs sebebiyle ilk kaybın verildiğini, o gün itibarıyla pozitif çıkan test sayısının 98 olduğunu söyledi.

Salgın sebebiyle ölüm gerçeğinin tanındığı ilk vefattan sonra çok şeyin yaşandığını dile getiren Koca, kaybedilen ilk hastadan sonra 7 bin 185 hayatın daha benzer şekilde son bulduğunu belirtti.

Bakan Koca, bugün ağır hasta sayısının 1300'ün üzerinde olduğunu vurgulayarak, toplam vaka sayısının ise 100 binleri bulduğuna, insanlığın olaylardan çıkaracağı derslerin tüm dünyada ihmal edildiğine ve salgının giderek tırmandığına dikkati çekti.

Koca, "Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs tanısı konulan kişi sayısının 29 milyon 500 bini geçtiğini, hayatını kaybeden insan sayısının ise 1 milyona yaklaştığını hatırlatan Koca, "Salgında İngiltere 41 bin 637, İtalya 35 bin 624, Fransa 30 bin 950, İspanya 29 bin 848, Belçika 9 bin 927, Almanya 9 bin 437 kayıp verdi. Vefat sayımız, Türkiye'nin kıyaslanabileceği Almanya gibi ülkeler dikkate alındığında, tedavide bir başarı gösterdiğimizi ortaya koymaktadır." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin 6 ay, dünyanın ise 31 Aralık'tan bu yana yaklaşık 9 aydır devam eden salgın mücadelesinde, toplumların duygularının benzerlikler gösterdiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Toplumlar, bu salgını sadece kendi başlarına gelmiş bir felaket olarak algılıyor. İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık, hayatın yavaşlayışına karşı öfke duyuyor. Gençler engellenmişlik duygularıyla baş başa. Yaşlılarda ölüm kaygısı, hatta suçluluk duygusu gelişmiş durumda. Yarının belirsizliğine ilişkin duygu, bugün tüm dünyada belki de en belirgin duygudur.



Asıl ilginç olansa salgının bize getirdiği izole edilmişlik hissi ve tüm bu olumsuzlukları sadece bizlerin yaşadığı yanılgısıdır. Gerçekte, düşünüldüğü şekilde yalnız değiliz. Sizi düşünen bir aileniz olduğu gibi sizi düşünen güçlü bir devletiniz var. Gerektiğinde size çare aramaya hazır bir sağlık ordunuz var. Karamsarlık için neden yok. Hayatsa, normal akışına dönmeye hazırlanıyor. "



- "Pozitif tanı konulmuş her kişinin temaslı taraması yapılmıştır"

Bakan Koca, koronavirüs salgınının sonu yaklaşan bir salgın olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Salgının yol açtığı karamsarlık, belirsizlik, tıpkı bir günün geçiciliği gibi geçicidir. Dertler, çare ufukta henüz görünmemişken olduğundan büyük görünür. Çare belirdiğinde tahammül ve dirayet artar. Eğer yolumuza dirayetle bıkkınlığa düşmeden devam edersek, maske ve mesafe kuralına titizlikle uyarsak dünyanın Kovid-19 sebebiyle sahne olduğu, hafızalardan silinmeyecek o görüntülere bizler tanık olmayız. Biz, kendi yurttaşı önünde vermesi beklenen insanlık sınavını veremeyen ülke durumuna düşmedik. Devletlerin gücünün sağlıktaki güçleriyle sınandığı bu dönemde biz güçlüyüz ve güçlü kalmaya devam etmeliyiz."

Türkiye'de Kovid-19 şüphesi olan hastanın telefon edip hastaneden randevu istediğinde, doktordan, 'Nefesin kesilmeden konuşabildiğine göre tedaviye ihtiyacın yok' cevabını aldığı bir ülke olmadığına işaret eden Koca, bazı ülkelerde yaşanılan bu olayların olmasına izin vermeyeceklerine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, salgının başından bu yana "pozitif" tanı konulan her hastanın gerekli sağlık hizmetini muntazam şekilde aldığını, almaya da devam ettiğini belirterek, "Pozitif tanı konulmuş her kişinin temaslı taraması yapılmıştır. Yapılmaya devam etmektedir. Virüsün iz sürücüleri olan filiasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır. Filiasyon ekipleri, yaptıkları taramayla maruz kaldığınız riski azaltmaya çalışmakta, karantina ve tedavinin önünü açmaktadır." şeklinde konuştu.

Koca, filiasyon ekipleriyle hastadan bilmedikleri hastalara ulaştıklarını ifade ederek, sadece durumu ilerleyen hastalarla ilgilenen ülkelerin filiasyona gerek duymadığına, virüsün izi sürülmediği için de o ülkelerde salgının gerçek boyutuyla görülmediğini, aşı bulunana kadar hastalığın bir anlamda kendi seyrine bırakıldığını söyledi.

- "Sağlık çalışanlarımızın yükü dört beş kat artmış durumda"

Salgınla mücadelede uygulanan tespit stratejisinin sağlık sistemine sorumluluk yüklediğine dikkati çeken Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor ve ister taşıyıcı ister hasta olsun sonucu pozitif olan herkesin tedavisi başlatılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı ise bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır. İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Kendinizi bir sağlık çalışanının yerine koyun. Onların cephede sizin için göğüs göğüse çarpışan kişiler olduğunu bilin. Bu mücadelede onlara verebileceğiniz yegane destek, kendinizi virüsten korumanızdır. Bu desteği vermek için elinizden geleni yapın. Hastanelerimize hastalığa yakalanmayarak güç verin. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. Bu cephede kayıplarımız oldu. Nadir yetişen insanlarımızı, ömrünü size adayan evlatlarımızı kaybettik. Eşi benzeri olmayan fedakarlıkların sonu artık ölüm olmasın. Size sağlık personelimizden hep iyi haberler verebilmemiz için bize tedbirlere uyarak yardım edin. Yayılımın önünü keserek tüm kayıplarımızı azaltalım."

Bakan Koca, virüsün her gün çok sayıda insana bulaşmaya devam ettiğini vurgulayarak, çok sayıda insanın tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bıraktığını özellikle iki aydır bulaşmanın hızlandığını belirtti.

Tespit edilen vakaların tüm temaslılarına ulaşmaya çalışılsa da virüsü taşıyan herkesin tespiti ve taşıyıcıların izole edilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Koca, "Tüm taşıyıcıları bilmek mümkün olmadığı için herkese taşıyıcı gözüyle bakmak tedbirin temel mantığıdır. Eğer böyle yaparsanız, büyümekte olan sorunu yönetmemize yardımcı olursunuz. Kesin olan sizin yardımınız olmadan bu sorunun üstesinden gelinemeyeceğidir. Telaffuzu korku uyandırmayacak sayılara geri dönmemiz sıkı tedbirle mümkündür." dedi.

(Sürecek)



