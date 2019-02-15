Sağlık Bakanı Koca Karabük’te
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Valisi Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.15 Şubat 2019 Cuma 12:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Valisi Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.
Bir dizi ziyaret ve açılış için Karabük’e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Koca, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Daha sonra Bakan Koca, il protokolü ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
YORUM YAZ