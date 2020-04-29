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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti."

2020-04-29 19:07:43 -
Sağlık Bakanı Koca: "İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti."
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