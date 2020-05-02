Sağlık Bakanı Koca iyi haberi verdi: Gebze'de kurduk, devamı gelecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurulduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası'nın desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurulduğunu bildirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, COVID-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.
İşte o tweet: