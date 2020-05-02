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Sağlık Bakanı Koca iyi haberi verdi: Gebze'de kurduk, devamı gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 22:27:00 -
Sağlık Bakanı Koca iyi haberi verdi: Gebze'de kurduk, devamı gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası'nın desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurulduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, COVID-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

Ak sevdalı

Merak etmeyin ip diye bu ülkede bir parti kalmayacak
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dolarınız batsın

acilen buğday,mısır ve kenevir ekimini yükseltmeliyiz.ekmek aslanın ağzında .dış ticaret açığını böyle kapatmalıyız.
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