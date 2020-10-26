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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da) Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da) Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir."

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:48:06 -
Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da) Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir."
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