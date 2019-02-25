0553 313 94 23

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde eğitimde, sağlıkta özellikle bölgenin sağlık üssü olan 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılarak kendimize hedef koyduk.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde eğitimde, sağlıkta özellikle bölgenin sağlık üssü olan 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılarak kendimize hedef koyduk. Yeni dönemde yapacaklarımızla ilgili, özellikle sağlık alanında, sağlık turizminin de merkezi olan şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü yapan yeni bir döneme giriyoruz" dedi.


Çeşitli programlar için Konya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk olarak Kulu ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Koca, “Yeni hükümet sisteminde özellikle yeni dönemde geçmişe göre geçmiş yılların 50 yıllık sürecinde yeni 4 buçuk yılın seçimsiz bir döneme geçiş olduğu bir zaman dilimine geçiyoruz. Ve 50 yıldır olmayan seçimsiz 4 buçuk yıla yakın zaman dilimini, yeni hükümet sisteminin icraatlarıyla eski sistemin kodlarını öteleyen yeni dönemde hızlı karar veren, bugün git yarın gel bürokratik anlayışını öteleyen bir anlayışla icraat yapma dönemine giriyoruz. 31 Mart bu anlamda önemli. Memleketim olan Kulu’ya da bu süreçte birçok hizmeti yapma noktasında gayret içinde olacağımızı söylemek istiyorum. Önemli olan bu dönemde milletimizin gönlüne girebilmek olmalı. Yani sizlerin gönüllerinde yer edinebilmek olmalı ve milletin teveccühüne mazhar olmak önemli. Halk karşısında Hakka karşı mahcup olmamak önemli. Sizin emanetinize sahip çıkmak önemli. Bu dönemde özellikle Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızla Kahramanmaraş’a giderken Pazartesi günü Konya’da olacağımı, hemşehrilerimizle beraber olacağımı söylediğimde, onlara selam söyleyin, Konya bizi hiç mahcup etmedi dediler” şeklinde konuştu.



“Şehir hastanemizin en geç gelecek yıl açılışı yapılıyor olacak”


Bakan Koca şöyle devam etti: “Biz yeni dönemde eğitimde, sağlıkta özellikle bölgenin sağlık üssü olan 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılarak kendimize hedef koyduk. Yeni dönemde yapacaklarımızla ilgili, özellikle sağlık alanında, sağlık turizminin de merkezi olan şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü yapan yeni bir döneme giriyoruz. Konya’da da benzer şekilde bir şehir hastanemizin yapılıyor olduğunu biliyorsunuz. Bin 250 yataklı olan şehir hastanemizin en geç gelecek yıl açılışı yapılıyor olacak” dedi. Bakan Koca, Kulu özelinde ise birçok hizmeti özellikle yakından takip ettiğini kaydetti.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise, “AK Parti olarak 16-17 yıldır iktidarımız sürecinde yaptığımız bütün devrimlerle birlikle Kulu’da da yaptığımız değişimlerin hızla devam etmesi için aynı çoşku ve aşkla devam etmesi için hem Büyükşehir Belediyesinde hem Kulu Belediyesinde başkan adaylarımızla birlikte sizlerden destek istiyoruz" şeklinde konuştu.


AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise, mahalli seçimler için vatandaşlardan destek istedi.



Eski CHP İlçe Başkanı AK Parti’ye katıldı


Konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına geçildi. Programda, AK Parti’ye geçen eski CHP İlçe Başkanı Bayram Kaya’ya Bakan Koca tarafından AK Parti rozeti takıldı. Bayram Kaya ise, “Kulu ilçesinde 10 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Ben hepinizi bir bir tanıyorum. Ankara’dan Konya’ya kadar ben Cumhur İttifakına güç olmak için, çetelerin karşısında bunları yıkmak için, sizinle beraber mezara kadar buradayım. 3 bin kişiyle AK Parti’ye geldim, karşılıksız, sizden karşılık istemiyoruz. Sonuna kadar ben AK Partiliyim bundan sonra. Ben buradayım, kim nereye giderse gitsin. Sonuna kadar reisin yanındayım, gönül adamının yanındayım” dedi.


Bakan Koca ise daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Koca Ömeranlı Mahallesine geçerek gençlik merkezi açılışına katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya devinden Türkiye açıklaması: Başka hiçbir ülkede yok!
    1. Dünya devinden Türkiye açıklaması:..
    2. Balıkesir Kültür Evi açılışı Ankara’da..
    3. YTB'nin Diaspora Gençlik Akademisine..
    4. Cadde ortasında alacak verecek kavgası..
    5. Hamza Yazıcı kimdir kaç yaşında? | Çok..
    6. Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a 10..
    7. Avrasya Eğitim Zirvesi nedir? 4...
    8. Atatürk Üniversitesi ile FMV Işık..
    9. Kocaeli'deki yeğen cinayetine tutuklama
    10. ÖSYM resmen duyurdu: 21 Nisan'da..
    11. Altının kilogramı 227 binliraya..
    12. Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? |..
    13. Ayşegül Yılmaz kimdir kaç yaşında? |..
    14. İran'da emeklilerden "tazminat"..
    15. Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı
    16. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    17. Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde..
    18. Başkan Çerçi Forum Magnesia’daydı
    19. Adıyaman Üniversitesinde stratejik..
    20. Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri
    21. GSS ve SGK prim borçlarını..
    22. Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi..
    23. Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr...
    24. Futbol: TFF 3. Lig
    25. Bowling turnuvasında şampiyon belli..
    26. MTTB’den Mısır’daki idamlara tepki
    27. KAYSERmall Outlet AVM’ den anlamlı..
    28. Cimnastik grup şampiyonları belli oldu
    29. Rize Valisi Kemal Çeber: “Rize için..
    30. Serbest harita mühendislerinden..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler