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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 30 Mart'tan bu yana ilk kez oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 58 bin 259'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 19:27:00 - 2020-05-02 19:38:40
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 30 Mart'tan bu yana ilk kez oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." ifadelerini kullandı.

İşte son durum

Türkiye'de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 78 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 124 bin 375, can kaybı 3 bin 336 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 58 bin 259'a ulaştı.

Dünkü tablo ise şu şekildeydi:

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