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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesindeki bilançoyu paylaştı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesindeki bilançoyu paylaştı:

"21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişi tedavisi tamamlanarak taburcu edildi" - "112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 02:28:57 -
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesindeki bilançoyu paylaştı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki son bilançoya ilişkin, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Depremde yaralanan 364 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."


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