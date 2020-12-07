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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor."

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:39:47 -
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor."
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